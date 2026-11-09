إيران تعرض «هرمز» مقابل «النووي».. وخامنئي يوجه بإنهاء «اللاسلم واللاحرب»



برزت مؤشرات جديدة إلى احتمال تحريك الجمود السياسي المحيط بحرب إيران، بعدما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات لإنهاء حالة «اللاسلم واللاحرب»، بالتزامن مع تقارير عن تراجع محتمل لطهران عن المطالبة بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم لعبور السفن، مقابل استمرار تشددها بشأن برنامجها النووي. وتأتي هذه التطورات فيما يترقب الوسطاء لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء القطري في واشنطن، وسط خلافات حول شروط التسوية، وتعزيزات عسكرية أمريكية، وتحركات دولية متسارعة لمنع تجدد المواجهة الشاملة.

وأكد بزشكيان، الاثنين، أن المرشد الإيراني وجّه بإنهاء حالة «اللاسلم واللاحرب»، مشدداً على استعداد بلاده للتفاوض بما يحفظ حقوقها وكرامتها، وأن المنطق يقتضي تجنب الحرب إذا أمكن تحقيق المطالب عبر الحوار، دون الخضوع للضغوط.

وتكتسب التصريحات أهمية خاصة لنسبتها توجيهات مباشرة إلى المرشد بشأن إنهاء حالة الجمود، في وقت تواصل فيه واشنطن ضغوطها العسكرية والاقتصادية على طهران.

وفي تطور موازٍ، نقلت صحيفة «إسرائيل هيوم» عن مصدرين دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات أن إيران تخلت، على ما يبدو، عن مطلب السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم على السفن العابرة، لكنها لا تزال ترفض مناقشة برنامجها النووي أو إبداء استعداد للتفاوض بشأنه. ووفقاً للصحيفة، يتضمن مقترح إيراني يحمله رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى واشنطن إعادة فتح المضيق ووقف الهجمات الإيرانية على السفن وناقلات النفط والتنازل عن فكرة فرض رسوم، مقابل رفع الحصار الأمريكي والإفراج عن ثمانية مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر.

ولم تؤكد طهران رسمياً تخليها عن المطالبة بالسيطرة على المضيق، فيما شددت خارجيتها على استمرار ضرورة التنسيق مع السلطات الإيرانية لعبور السفن، ما يترك حدود المرونة المحتملة غير محسومة.

وفي واشنطن، يترقب الوسطاء نتائج اللقاء المرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، الذي زار طهران الأسبوع الماضي، وسط مساعٍ لإحياء مفاوضات إنهاء الحرب وإقناع البيت الأبيض بمنح الدبلوماسية مزيداً من الوقت. ومن المقرر أن يلتقي المسؤول القطري أيضاً نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي يجري اتصالات شبه يومية معه، وفق موقع «أكسيوس»، في إطار جهود الوساطة التي تشارك فيها قوى إقليمية عدة.

وكشف الموقع عن تصور مرحلي ينفذ خلال يومين، يبدأ برفع الحصار البحري الأمريكي، والإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل توجيه طهران دعوة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة منشآتها النووية المستهدفة، على أن يعاد فتح مضيق هرمز في اليوم الثاني، تمهيداً لاستئناف المفاوضات النووية.

وتبرز بين المقترحات اختلافات جوهرية بشأن توقيت بحث البرنامج النووي، ومدى استعداد طهران لتقديم تنازلات تتجاوز ملف الملاحة.

وفي المقابل، استبعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق انفراجة وشيكة، واصفاً الشروط الإيرانية بأنها «مشينة وسخيفة وغير واقعية»، فيما دافع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن مقترح بلاده، مؤكداً إمكانية استعادة أمن الملاحة خلال يومين إذا استجابت واشنطن لمطالب طهران، وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات ووقف القتال.

أما ترامب، فاستبعد استئناف الحرب على نطاق واسع قريباً، لكنه أبقى الخيار العسكري مطروحاً في حال تعثر التوصل إلى اتفاق مقبول. وأفادت «إسرائيل هيوم» بوجود تباينات داخل الإدارة الأمريكية بين مؤيدين لاتفاق مرحلي، ومتحفظين يخشون أن يؤدي تخفيف الضغوط إلى إنقاذ الاقتصاد الإيراني دون معالجة الملف النووي.

وكثفت الصين تحركاتها الإقليمية عبر مبعوثها الخاص تشاي جون، الذي أجرى مباحثات في طهران مع نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني، ضمن جولة تشمل سلطنة عمان والسعودية. ودعا المبعوث الصيني إلى حلول سياسية للنزاعات، مؤكداً أن القوة العسكرية لا تستطيع معالجة أزمات المنطقة.

بدوره، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أبلغ ترامب رفض بلاده تعرض إيران لموجة جديدة من الهجمات، محذراً من انزلاق المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار، ومؤكداً استعداد أنقرة للمساعدة في فتح مسار للسلام والدبلوماسية.

كما شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، خلال اتصال هاتفي، على ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء التوتر، وكسر الجمود في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ومنع تجدد المواجهات العسكرية.

عسكرياً، أفاد مسؤول أمريكي بأن حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ومجموعتها الضاربة لن تصلا إلى الشرق الأوسط قبل منتصف نوفمبر الجاري، فيما يتوقع وصول مجموعة الإنزال البرمائي «ماكين آيلاند»، التي تضم الوحدة الاستكشافية الثالثة عشرة لمشاة البحرية، خلال الشهر نفسه. وتشير تقارير عسكرية إلى احتمال أن تحل «روزفلت» محل حاملة الطائرات «جورج واشنطن» الموجودة في المنطقة، مع احتمال تداخل انتشار المجموعات الضاربة لفترة محدودة.

وبالتوازي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تشكيل قوة مهام «البوابة الحديدية»، لتنسيق جهود منع نقل الأسلحة المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين، في توسيع للحصار البحري المفروض على طهران.

وفي مضيق هرمز، أعلن مسؤول بالحرس الثوري تدمير أنظمة مساعدة للملاحة، وعدم عبور سفن غير مصرح لها خلال الليل، فيما تحدث التلفزيون الإيراني عن استهداف 11 ناقلة نفط خلال عشرة أيام، دون تأكيد مستقل لهذه الحصيلة.