الإمارات تدين الاعتداءات الحوثية على السعودية.. ومعارك اليمن تتصاعد





أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات محاولة جماعة الحوثي استهداف عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.



وجاء الموقف الإماراتي في أعقاب تصعيد عسكري شهدته السعودية واليمن، تخللته هجمات صاروخية حوثية باتجاه مناطق سعودية، قابلتها عمليات اعتراض للدفاعات الجوية وضربات للتحالف استهدفت منصات إطلاق الصواريخ داخل اليمن، بالتزامن مع احتدام المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة.



وأعلن المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر، الأحد، خمسة صواريخ أطلقتها جماعة الحوثي، بينها صاروخان باليستيان باتجاه الرياض، وثالث باتجاه المنطقة الشرقية، إضافة إلى صاروخين من طراز «كروز» في منطقتي الرياض والجنوبية.

كما أعلن التحالف اعتراض طائرة مسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية، وتدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة، استخدمتا في محاولة استهداف الرياض، ومنصة ثالثة في صنعاء استخدمت في محاولة الاعتداء على المنطقة الشرقية.

وفي الرياض، أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرُّض مبنى إداري تابع لشركة أرامكو لسقوط شظايا نتيجة محاولة استهداف، ما أدى إلى أضرار محدودة دون وقوع إصابات أو وفيات.

وفي اليمن، أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني في محافظة الجوف والسيطرة على مواقع إضافية في بعض القطاعات الجنوبية والجنوبية الغربية، مع استمرار المواجهات في تعز وعمليات الاستهداف في مأرب ولحج.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن الطيران الحربي نفذ 19 غارة، والطائرات المسيّرة 29 طلعة هجومية، فيما نفذت المدفعية والراجمات 944 عملية استهداف لتجمعات الحوثيين ومواقعهم وتعزيزاتهم.

وبحسب الحصيلة الأولية التي أعلنتها القوات الحكومية، أسفرت العمليات عن تحييد نحو 267 من عناصر الحوثيين وقياداتهم، بين قتيل وجريح وفارّ من المعارك، وتدمير أو إعطاب 97 آلية ومعدة عسكرية.

وفي تعز، أعلنت السلطات اليمنية، الاثنين، إصابة تسعة مدنيين، بينهم طفلان وامرأتان، جراء قصف وإطلاق نار وعمليات قنص نُسبت إلى الحوثيين، وسط استمرار المواجهات واتساع نطاق العمليات العسكرية.