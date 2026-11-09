السعودية تعترض 4 صواريخ وتدمر منصتي إطلاق حوثيتين

دمرت السعودية 4 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض والجنوب، فيما أصابت شظايا أحد الصواريخ مبنى تابعاً لشركة أرامكو، وفيما تم تدمير منصتين استخدمهما الحوثيون في الهجوم، يحقق الجيش اليمني تقدماً ميدانياً على الميليشيا في جبهات الجوف.



وأعلنت السعودية اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية وكروز باتجاه الرياض وجنوب المملكة.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه العاصمة الرياض.

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، على منصة إكس: «الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض»، كما كتب اللواء الركن المالكي في تغريدة أخرى: «اعتراض وتدمير صاروخين كروز بمنطقتَي الرياض والجنوبية».



كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية، تعرض مبنى لشركة أرامكو النفطية في الرياض لمحاولة استهداف وإصابته بشظايا.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بياناً لوزارة الطاقة، نقلاً عن مصدر مسؤول في الوزارة جاء فيه أن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض تعرَّض لمحاولة استهداف، نتج عنها سقوط شظايا على المبنى، ووقوع أضرار محدودة فيه، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وكان الدفاع المدني أرسل تحذيرات عبر الهواتف للسكان رُفعت بعد عشر دقائق، جاء فيها: «تتعرض المنطقة لتهديد جوي معادٍ، يُرجى التصرف بهدوء والبقاء في المنزل أو مكان آمن بعيداً عن النوافذ والأبواب».

وفي وقت لاحق صرح اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة، استخدمتهما الميليشيا الحوثية في محاولة الاعتداء على الرياض، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.



على صعيد متصل، أعلن الجيش اليمني، أمس، تحقيق تقدم ميداني جديد في جبهات الجوف، والسيطرة على عدد من المواقع في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وسط استمرار المواجهات مع الحوثيين في عدد من الجبهات.



وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، إن منتسبي المناطق العسكرية السادسة والسابعة والثالثة يواصلون تنفيذ مهامهم القتالية في مختلف محاور مأرب، والتصدي لتحركات الحوثيين، واستهداف مواقعهم وتجمعاتهم.

وأضاف أن القوات المسلحة تواصل خوض المواجهات في جبهات تعز، والتصدي لهجمات الحوثيين، واستهداف تحركاتهم وتجمعاتهم ومصادر نيرانهم في عدد من المحاور.



وفي الجبهة الشمالية وجبهات الجوف، أوضح المتحدث أن وحدات قوات الطوارئ تواصل تنفيذ مهامها القتالية، وتطهير المناطق التي استعادت السيطرة عليها خلال المواجهات السابقة من الألغام، مشيراً إلى تحقيق تقدم ميداني جديد، إلى جانب التعامل مع تحركات الحوثيين واستهداف مواقعهم وتجمعاتهم.

وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، أعلن تمكُّن القوات من السيطرة على عدد من المواقع في بعض القطاعات، فيما تتواصل المواجهات والتعامل مع تحركات الحوثيين في قطاعات أخرى.