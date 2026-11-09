مصر.. 7 وفيات و112 مصاباً في حادث تصادم قطارين

ذكرت ​وزارة الصحة المصرية في بيان أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ‌112 آخرون في تصادم ​قطارين على طريق القاهرة - أسوان الزراعي في منطقة العياط بجنوب محافظة الجيزة في مصر.

وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطات بتوفير الرعاية اللازمة للمصابين، وبمحاسبة المسؤولين عن الحادث الذي وقع عند مفارق قرية جرزا بالعياط بين القطار رقم (134) على مسار (الجيزة - الفيوم)، ومؤخرة القطار رقم (2010) على مسار (القاهرة - أسوان).



وقال السيسي ⁠على فيسبوك: «أتابع باهتمام بالغ تداعيات حادث القطارين، وأعرب عن خالص مواساتي لأسر المتوفين وأصدق التمنيات بالشفاء للمصابين».

وأضاف: «وقد وجهت أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».



وقالت وزارة الصحة في البيان إن الوزير خالد عبدالغفار وجّه برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتقديم كل أشكال الدعم الطبي والإسعاف اللازم للمصابين.

وجاء في بيان الوزارة: «شاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء، فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 112 مصاباً، تم نقل 72 منهم إلى مستشفى الواسطى المركزي، و33 إلى مستشفى العياط المركزي، وسبعة مصابين إلى ​مستشفى أطفيح المركزي، في حين بلغ عدد الوفيات ​سبع حالات، منها ثلاث بمستشفى ⁠الواسطى المركزي، وأربع بمستشفى أطفيح المركزي، وجميعها تحت تصرف النيابة العامة».



وأوضحت وزارة الصحة أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعاً بين ​المصابين، وكسور ⁠بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح ⁠قطعية بالرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع، حيث خضع جميع المصابين للأشعة والفحوص اللازمة فور وصولهم، وتلقوا الرعاية الطبية المطلوبة وفق حالة كل منهم.

وأشارت الوزارة ⁠إلى خروج 45 مصاباً من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، بينما يستكمل باقي المصابين تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.

وذكرت النيابة العامة أنها تباشر التحقيق في حادث تصادم القطارين للوقوف على أسبابه وملابساته. وذكرت هيئة السكك الحديدية أن فرق الطوارئ تعمل على إزالة الحطام لاستعادة حركة القطارات على خط القاهرة - صعيد مصر، دون تقديم أي إشارة إلى المدة التي ​قد يستغرقها ذلك.