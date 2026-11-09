عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك. وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية وسط حراسة القوات الإسرائيلية.

وأدانت مصر بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى، وتكرار وتصاعد هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومساساً بحرمة المقدسات الدينية، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكدت مصر رفضها القاطع لكافة المحاولات الرامية إلى فرض تقسيم زماني أو مكاني للمسجد الأقصى المبارك أو تغيير وضعه التاريخي والقانوني القائم، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والحيلولة دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.



في السياق، وثقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في تقريرها الصادر عن شهر أكتوبر الماضي جملة من الانتهاكات المكثفة التي نفذتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، التي شملت اقتحام المسجد الأقصى عشرات المرات، وتواصل الحظر الشامل على رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف، إلى جانب الاعتداء المباشر على المساجد في الضفة الغربية، في إطار تصعيد متواصل يمس بحرية العبادة والوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية.

وأوضح التقرير أن المسجد الأقصى المبارك شهد خلال الشهر 26 اقتحاماً تم عبر باب المغاربة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.



وفيما تستمر مأساة النازحين في غزة بعد تسبب الأمطار الغزيرة في تدمير عشرات آلاف الخيام، وما تبع ذلك من معاناة إنسانية واسعة، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة طفل جراء البرد الشديد، غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن المصادر قولها إن طفلاً توفي داخل مخيم العنان في منطقة الكتيبة، جراء البرد الشديد، في ظل افتقار خيام النازحين إلى وسائل التدفئة والحماية من البرد، وعدم توفر الظروف الملائمة لحماية الأطفال من تداعيات الأحوال الجوية الباردة.

وأشارت الوكالة إلى أنه بوفاة الطفل يرتفع عدد وفيات الأطفال جراء البرد الشديد في قطاع غزة منذ شتاء العام الماضي إلى 12 طفلاً.



بدورها، حذرت رابطة النازحين في القطاع من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها آلاف النازحين.

وطالبت الرابطة، في بيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياتهم لإنقاذ النازحين، والضغط من أجل السماح بإدخال الكرفانات السكنية ومواد البناء والإعمار بأقصى سرعة، متجاوزين العقبات والإجراءات البيروقراطية التي تتسبب دائماً في تأخير الوصول للمستفيدين، باعتبار ذلك ضرورة إنسانية ملحة لإنهاء معاناة آلاف الأسر، وبما يتوافق مع أهم قواعد التدخل الإنساني، وهي الاستجابة العاجلة.



ميدانياً، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون، أمس، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بمقتل الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي مزدوج استهدف تجمعاً قرب مخيم القادسية في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وذكرت المصادر أن الطائرات أطلقت صاروخين باتجاه تجمع للفلسطينيين في المنطقة، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.