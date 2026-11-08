وزارة الصحة المصرية: 7 وفيات و112 مصاباً في حادث قطار العياط





‎ أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم عن 7 وفيات و112 إصابة في انقلاب عدد من عربات قطار ركاب بمنطقة "العياط" في محافظة الجيزة.

وقالت الوزارة، إن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعًا بين المصابين، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه وكدمات بالصدر والضلوع مشيرة إلى خروج 45 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، بينما يستكمل باقي المصابين تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصابين.

‎وكانت 72 سيارة إسعاف قد شاركت في عمليات النقل والإخلاء.ء