المنامة تشهد مراسم توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون





شهدت المنامة اليوم مراسم توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بقصر الرفاع الزاهر بمملكة البحرين بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، أعرب معالي جاسم البديوي الأمين العام للمجلس - الذي حضر مراسم التوقيع إلى جانب أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس - عن خالص شكره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ولإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على دعمهم المتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وتوجيهاتهم بالمضي قدماً في المشروعات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على دول المجلس وشعوبها، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لرعايته وحضوره اليوم مراسم توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد.​

وأكد أن الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل، وتنظيم منظومة النقل السككي بدول المجلس، بما يدعم تشغيل مشروع سكة حديد يربط جميع دول المجلس، باعتباره شبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني، ويسهم في تعزيز الترابط وتيسير حركة النقل بين دول المجلس.

وأشاد معاليه بالجهود المتواصلة التي تبذلها الفرق المعنية بدول مجلس التعاون وهيئة السكك الحديدية الخليجية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكداً أهميته في دعم مسيرة التكامل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس نحو منظومة نقل مترابطة ومتكاملة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك.