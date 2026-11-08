كاتس: إسرائيل لم تنجز مهمتها بعد في إيران

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأحد أن بلاده لم تنجز مهمتها بعد في إيران، مجددا اتهام طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما دأبت طهران على نفيه.

وقال كاتس خلال مراسم رسمية "فيما يتعلق بإيران، فإن المهمة لم تنجز بعد. تحاول إيران استئناف جهودها للحصول على أسلحة نووية، إلى جانب جهود خطيرة أخرى تُعرّض دولة إسرائيل لخطر حقيقي".

وشنّت إسرائيل حربين على إيران، الأولى في يونيو 2025 استمرت 12 يوما، والثانية بالتشارك مع الولايات المتحدة في فبراير 2026، تسببت باندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.