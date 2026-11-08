أمريكا تعطل سفينة شحن حاولت خرق الحصار البحري على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها عطلت سفينة شحن ترفع علم "سانت كيتس" في خليج عُمان، إثر تجاهلها تحذيرات متكررة ومحاولتها مغادرة المنطقة عقب زيارة ميناء إيراني.

وتفرض القوات الأمريكية حصاراً بحرياً على إيران منذ أشهر في مضيق هرمز وحوله، وهو ممر مائي استراتيجي بالغ الأهمية للنقل البحري العالمي، بما في ذلك نقل النفط.

وكان آخر هجوم أمريكي مؤكد على سفينة شحن قبل ما يقرب من شهر في خليج عمان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الجيش الأمريكي شن ضربات محدودة جديدة ضد إيران، استهدفت نظامًا إيرانيًا للدفاع الجوي. ووصف ترامب العملية العسكرية للصحفيين بأنها "محدودة". ولم تعلق القيادة المركزية الأمريكية في النهاية على العملية حتى بعد أن أكد ترامب وقوع الهجمات.