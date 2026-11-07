اعتراض صاروخ حوثي في سماء الرياض

أعلنت السعودية تدمير صاروخ كروز أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض.

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ طواف (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.



على صعيد آخر، أعلن الجيش اليمني، إحباط هجمات شنها الحوثيون على مواقع القوات الحكومية في الجبهة الشمالية بمحافظة مأرب شرقي البلاد، مؤكداً تدمير معدات قتالية وإلحاق خسائر بشرية في صفوف الحوثيين.

وقال المركز الإعلامي للجيش، في بيان، إن قواته تعاملت خلال الساعات الماضية مع زحوفات حوثية في نطاق عمليات المنطقة العسكرية السابعة، وتمكنت من تدمير معدات قتالية وتحييد مجموعات دفعت بها ميليشيات الحوثي إلى خطوط المواجهة.



وأضاف البيان أن المعارك استمرت لساعات، بمساندة من الطيران الحربي والطائرات المسيرة، مشيراً إلى أن القوات تمكنت من تدمير تحصينات الحوثيين وكسر هجماتهم، في حين تعاملت المدفعية وراجمات الصواريخ مع التحركات العسكرية للجماعة.

كما أعلن الجيش اليمني مقتل اثنين من قادته الميدانيين، أحدهما برتبة عميد، خلال مواجهات مع الحوثيين بمحافظة مأرب، في حين أفاد بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجماعة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.



وقال الجيش إنه أسقط الطائرة أثناء تحليقها في أجواء الجبهة، مشيراً إلى أن إسقاط المسيرة يأتي في إطار اليقظة والجاهزية للتعامل مع تحركات الحوثيين ومحاولاتهم المتواصلة لرصد مواقع القوات الحكومية واستهدافها.

كما قالت القوات اليمنية إنها استهدفت 875 موقعاً وتجمعاً لميليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية. وعلى الصعيد الإنساني، كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 306 آلاف شخص في اليمن منذ يونيو الماضي.