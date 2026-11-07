الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة ضد أهداف في إيران

أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي نفذ يوم أمس الجمعة ضربات محدودة جديدة ضد إيران، استهدفت أنظمة دفاعها الجوي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجارين في منطقة سوزا بجزيرة قشم، الواقعة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط.

ووصف ترامب، خلال حديث مع الصحفيين، العمل العسكري بأنه "محدود".

وقال ترامب للصحفيين بعد وقت قصير من وصوله إلى وست بالم بيتش بولاية فلوريدا مساء الجمعة: "لقد قاموا ببناء منشأة دفاع جوي صغيرة، لكننا دمرناها بالكامل في غضون 15 دقيقة، أو ربما خمس دقائق".

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أيضا تنفيذ ما وصفه بضربات دفاعية يوم الاثنين. وسمع دوي انفجارات في جزيرتي قشم وهنجام بمضيق هرمز الاستراتيجي، وفي منطقة بندر عباس القريبة على البر الرئيسي.

وتعد ضربات الجمعة الأولى منذ الهزيمة غير المتوقعة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي.

وخلال الأيام التي أعقبت الهزيمة الساحقة للجمهوريين في صناديق الاقتراع، تأرجحت مواقف ترامب بين التهديد بـ"تدمير" إيران والإيحاء بقرب التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال مسؤولان حكوميان في الشرق الأوسط إن إيران تراجع مقترحات قدمتها قطر، الوسيط الرئيسي، بهدف معالجة الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.