السعودية تعترض صاروخاً ومسيرة أطلقهما الحوثيون نحو المدينة والمنطقة الشرقية



أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه منطقة المدينة المنورة، وطائرة مسيرة نحو المنطقة الشرقية، في تصعيد تزامن مع إنذارات أمنية في مناطق سعودية، واحتدام المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة داخل اليمن، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ ودمرته، دون إعلان تفاصيل عن أضرار محتملة. كما ألعن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية.

وأطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات مبكرة في محافظتي ينبع غربي المملكة، وشرورة جنوباً، قبل إعلان زوال الخطر عنهما، داعياً السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب التجمهر والتصوير.

في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط هجوم حوثي واسع في جبهة الأقروض بمحافظة تعز، بعد مواجهات استمرت نحو أربع ساعات، وشملت محاور حمة والكريف ورأس النقيل والقحفة، مؤكدة سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، وتحقيق تقدم في جبهات كحلان وصبر.

وفي الجوف، أعلنت القوات الحكومية السيطرة على مواقع في أم لفيفة وقرون الصبير ودحيضة العاقر ضمن عملية «فجر اليمن». وقال المتحدث العسكري، ماجد النزيلي، إن القوات نفذت 1322 عملية استهداف على امتداد الجبهات، أسفرت، بحسب حصيلته، عن تحييد نحو 340 حوثياً، وتدمير وإعطاب 114 آلية ومعدة عسكرية.

كما أعلنت قوات العمالقة تدمير ثلاث منظومات جديدة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين، ومقتل طواقم تشغيلها. وفي المقابل، أفادت سلطات الحوثيين بمقتل سبعة أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة ستة آخرين في غارة نسبتها إلى السعودية بمحافظة تعز، دون تأكيد مستقل للحصيلة.

إنسانياً، كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 308 آلاف و653 شخصاً، يمثلون 51 ألفاً و436 أسرة، خلال الفترة من مطلع أغسطس حتى الثالث من نوفمبر، تركز معظمهم في تعز ولحج وعدن.

وفي تعز، أعلن مكتب شؤون الحصار تسجيل 5025 إصابة بأمراض وبائية وتنفسية وحميات خلال أكتوبر، عازياً تفاقم الأزمة الصحية إلى تراكم النفايات، ومنع الحوثيين نقلها إلى المكب الرئيس، بحسب المكتب.