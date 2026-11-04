صقر غباش يؤكد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك وصون مقومات الأمن والاستقرار

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، تؤمن بأن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أي منها هو مساس بأمن الجميع، مشدداً على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك وصون مقومات الأمن والاستقرار والازدهار في دول المجلس.

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الاجتماع الدوري العشرين لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم افتراضيا، حيث أكد أن مسيرة مجلس التعاون أثبتت أن ما يجمع دوله يتجاوز روابط التاريخ والجغرافيا إلى رؤية مشتركة لمستقبل المنطقة، تقوم على وحدة المصير والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأشار معاليه إلى أن المؤسسات والآليات التي أرستها دول المجلس على مدى العقود الماضية أصبحت رصيداً استراتيجياً لصون السيادة وحماية المصالح الوطنية، مؤكداً أن أمن الخليج واستقراره يمثلان ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين واستقرار الاقتصاد العالمي.

وشدد معاليه على أهمية ترجمة مبادئ التضامن الخليجي إلى خطوات عملية تعزز القدرة على استباق المخاطر والتحديات، وضمان أمن الطاقة والبنية الرقمية واستمرارية الخدمات الحيوية، بما يحفظ مكتسبات دول المجلس ويعزز استقرارها وازدهار شعوبها.

وأكد معاليه أن دول مجلس التعاون تواصل التزامها بنهج الحكمة والحوار وحسن الجوار واحترام سيادة الدول، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بالعمل البرلماني الخليجي، دعا معاليه إلى تعميق التعاون بين المجالس التشريعية وتطوير أطر أكثر تكاملاً تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة ومتغيراتها، مؤكداً ضرورة الانتقال بالدبلوماسية البرلمانية الخليجية من تنسيق المواقف إلى تكامل الحضور والتأثير على المستويين الإقليمي والدولي.

واقترح معاليه إعداد خريطة سنوية مشتركة للعمل البرلماني الخارجي، تحدد الأولويات والقضايا المشتركة وتنسق المبادرات والأدوار، بما يعزز فاعلية الحضور البرلماني الخليجي في المحافل الدولية.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، ولمجلس الشورى السعودي والأمانة العامة لمجلس التعاون، على جهودهم في تنظيم الاجتماع، كما أشاد بجهود مملكة البحرين الشقيقة خلال رئاستها الدورية التاسعة عشرة، ودورها في تعزيز مسيرة العمل البرلماني الخليجي وحضوره الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع سعادة كل من، سلطان الزعابي، ومريم البدواوي، وشيخة الكعبي، وعائشة الظنحاني ، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.