قاليباف: قدمنا رداً عقلانياً.. والكرة الآن في ملعب أمريكا

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف- كبير مفاوضي إيران مع أمريكا- إن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لمنع اندلاع الحرب مجدداً، وذلك بعدما قدمت طهران ما وصفه بأنه "رد قوي وعقلاني" على الجانب الأمريكي، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

ولم يقدم قاليباف مزيدا من التفاصيل، كما لم يتضح المقصود ب "الرد" الذي أشار إليه.

وجاءت تصريحات قاليباف عقب إعلان مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات دفاعية استهدفت مواقع إيرانية في مضيق هرمز.

وقال مسؤول، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الضربات استهدفت عناصر إيرانية كانت تستخدم صواريخ أرض-جو.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم.