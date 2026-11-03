الولايات المتحدة تشن ضربات على جزيرة قشم الإيرانية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة شنّت هجوما على جزيرة قشم الإيرانية، رغم إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدّم في المفاوضات مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم، قولهم إن الضربة على قشم، كبرى جزر مضيق هرمز، تندرج في إطار سلسلة من الهجمات المحدودة التي تنفذها الولايات المتحدة سرّا ضدّ إيران.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بسماع دويّ خمسة انفجارات متتالية في الجزيرة، فيما قال سكان إنهم شاهدوا طائرتين تحلّقان في أجوائها.

وأحال البنتاغون الاستفسارات في شأن الضربة على القيادة المركزية الأمريكية التي لم ترد على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

وبحسب الصحيفة، فإن واشنطن تنفّذ منذ أسابيع ضربات محدودة النطاق ضد إيران، وصفها بعض المسؤولين بأنها ذات طابع دفاعي يهدف إلى لجم إيران عن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز الذي تغلقه إيران عمليا منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

ولفتت الصحيفة إلى أن واشنطن لم تتبنّ هذه الهجمات رسميا، لئلا تعطي انطباعا باستعدادها لاستئناف العمليات العسكرية الواسعة.

وصرّح ترامب عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر ممكن.

وعلى إثر ذلك، تراجعت أسعار النفط بأكثر من سبعة في المئة، مدفوعة بالآمال المنعقدة على احتمال التوصل إلى اتفاق.