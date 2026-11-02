اتحاد الصحفيين الخليجيين يشيد بمخرجات اجتماع وزراء إعلام دول "التعاون"

أشاد مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين بمخرجات الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين الأربعاء الماضي، مؤكدًا تأييده لما تضمنه البيان الوزاري من مواقف تعزز وحدة الصف الخليجي، وتحمي العلاقات الأخوية بين دول المجلس وشعوبها، وتصون أمنها واستقرارها ومكتسباتها المشتركة.

وأكد المجلس في بيان له أن وحدة الصف الخليجي تمثل مسؤولية وطنية ومهنية مشتركة، تستوجب من المؤسسات الصحفية والإعلامية تبني خطاب مسؤول يعزز التضامن والتكامل بين دول المجلس، ويتصدى لمحاولات إثارة الفرقة والإساءة إلى العلاقات الخليجية، انطلاقًا من وحدة المصير والمصالح المشتركة.

وثمّن المجلس توجهات وزراء الإعلام بشأن رصد المخالفات الإعلامية والرقمية وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفق التشريعات المعمول بها في دول المجلس، مشددًا على أهمية الالتزام بالمصداقية والدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، ومواجهة التضليل والمحتوى المسيء، بما يحفظ السلم المجتمعي ويعزز الثقة بين الشعوب الخليجية.

وشدد مجلس إدارة الاتحاد على أن الصحافة الخليجية شريك أساسي في ترسيخ الوعي الخليجي المشترك، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات والاتحادات والجمعيات الصحفية، وتطوير المبادرات المهنية المشتركة، بما يدعم دور الإعلام في خدمة القضايا الخليجية وحماية المصالح العليا لدول المجلس، مع الحفاظ على حرية الصحافة المسؤولة ودورها المهني البنّاء.

ودعا المجلس إلى ترجمة مخرجات الاجتماع إلى خطوات مهنية عملية، من خلال وضع آلية تنسيق بين الجمعيات والهيئات الصحفية الخليجية لتبادل المعلومات الموثوقة، ورصد المحتوى المضلل، وإعداد برامج مشتركة للتوعية والتدريب على التحقق من الأخبار وأخلاقيات النشر، بما يعزز الوقاية من التجاوزات الإعلامية، ويجعل المسؤولية المهنية ممارسة مؤسسية مستدامة، مع مراعاة التشريعات الوطنية واحترام استقلالية العمل الصحفي.

وأعرب المجلس عن تقديره لمملكة البحرين لاستضافتها الاجتماع، ولجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات الإعلام في تعزيز العمل الإعلامي المشترك، مؤكدًا استعداد اتحاد الصحفيين الخليجيين للإسهام في دعم المبادرات التي تعزز التكامل المهني وترسخ وحدة البيت الخليجي.