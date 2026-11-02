رويترز: مفاوضو إيران غادروا الدوحة بمسودة اتفاق

قال مسؤول مطلع لرويترز اليوم الاثنين إن المفاوضين ‌الإيرانيين غادروا ​محادثات الدوحة مع الوسطاء القطريين، وهي محادثات سعت للتوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب إيران. وأضاف أنه يجري تداول مسودة مقترح اتفاق، مع إمكانية عقد اجتماع للمتابعة.

وأوضح المسؤول أن مغادرة المفاوضين أمس الأحد لم تكن بسبب صعوبات واجهت سير المفاوضات، دون ⁠تقديم تفاصيل إضافية حول مسودة المقترح.

وتأتي أحدث جولة من الجهود الدبلوماسية في ظل مخاوف من تصاعد الصراع مجددا عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي ستبدأ غدا الثلاثاء. وردا على سؤال حول موقف طهران من هذه الانتخابات، قال بقائي إن ‌طهران لا تتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى "ميلاد أمريكا جديدة".

وأعلن ترامب من قبل أن ​الولايات المتحدة لن تشن هجمات جديدة على إيران قبل موعد التصويت، ووصف المحادثات مع طهران بأنها مثمرة، رغم أنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية فيما بعد.