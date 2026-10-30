لبنان.. القضاء يدعي على 13 شخصاً في قضية متفجرات «حزب الله»

ادعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، على 13 شخصاً، منهم اثنان موقوفان، لارتباطهم بشحنة متفجرات تابعة لحزب الله، ضبطتها الأجهزة الأمنية خلال الشهر الجاري، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من أكتوبر شاحنة محملة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصاً برفقته. وأقر حزب الله لاحقاً بأن المتفجرات تعود له.

وقال مصدر قضائي، أمس، إن القاضي كلود غانم ادعى على 12 شخصاً ينتمون إلى حزب الله، إضافة إلى زوجة أحدهم، في قضية نقل شاحنة المتفجرات، وذلك بجرائم عدة بينها مخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها.

ووفق المصدر، فإن من بين المدعى عليهم ثمانية أشخاص تم تحديد هوياتهم بالكامل، من ضمنهم الموقوفان وزوجة أحدهما، في حين أن الخمسة الآخرين معروفون بالألقاب العسكرية فقط. وتصل عقوبة المواد المدعى بها عليهم إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. وأحال غانم المدعى عليهم مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان لإجراء التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم، وفق المصدر.

في الأثناء، قالت مصادر رسمية، إن لبنان يواصل اتصالاته لتأمين بديل عن قوات اليونيفيل، مشيرة إلى أن بيروت لا ترغب في إقامة تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وتفضل أن تكون الولايات المتحدة طرفاً شاهداً على الترتيبات والإجراءات الأمنية. وأضافت المصادر أن لبنان لم يتوصل حتى الآن إلى التوافق المطلوب بشأن تشكيل قوة دولية تحل محل «اليونيفيل».

ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عمليات قصف وتفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. ونفذ الجيش الإسرائيلي، عملية تفجير في بلدة الطيري في جنوب لبنان، وبالتزامن قصفت المدفعية الإسرائيلية وادي الحجير لجهة بلدة تولين بقذائف من عيار 155 ملم. وطاول القصف المدفعي محيط بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، وأطراف بلدة حداثا، ووادي زبقين في جنوب لبنان. وقام الجيش الإسرائيلي، بتفجير منزل على طريق بلدة كفرشوبا، وتدمير محتوياته. وقام بإحراق منازل في بلدة القنطرة في جنوب لبنان، كما قام بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدتي الخيام والقنطرة في جنوب لبنان.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية، أمس، المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان. وتعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.