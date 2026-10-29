سيول تخلّف وفيات وأضراراً واسعة في سوريا والأردن



خلّفت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها سوريا والأردن خلال الأيام الماضية وفيات وأضراراً واسعة في الطرق والجسور والمرافق العامة، فيما امتدت الاضطرابات الجوية إلى لبنان، وسط تحذيرات من هطولات غزيرة واحتمال تشكّل السيول، وتوقعات بوصول الأمطار إلى فلسطين.

في سوريا، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث عن المفقودين. كما أعلنت الوزارة تنفيذ 165 استجابة ميدانية بعد تلقي أكثر من 350 بلاغاً، وإنقاذ 25 مدنياً حاصرت السيول مركباتهم، وإجلاء نحو 375 عائلة من مخيمات سهلة البنات واليوناني والمقص في ريف الرقة.

وأفادت الوزارة بخروج سبعة جسور وعبارات وطرق ترابية عن الخدمة، بينها ثلاثة جسور في دير الزور وريفها، وشفط المياه من أكثر من 150 منزلاً ومرفقاً عاماً، بينها مستشفيان ومدارس وأفران.

وأعلنت السلطات، الخميس، انهيار جسر السلماني غرب مدينة الطبقة، ما أدى إلى قطع طريق الرقة – حلب بالكامل، فيما تأكدت وفاة شخص واستمرار البحث عن مفقود جرفته السيول في المحافظة. كما حاصرت المياه أكثر من 100 عائلة إثر انهيار عبارة ترابية بريف الرقة، وشاركت مروحيات الجيش في إنقاذ شخصين على طريق تدمر – دير الزور.

وفي الأردن، أعلنت مديرية الأمن العام العثور على جثتي فتاتين جرفتهما السيول في محافظة مادبا، فيما استمرت عمليات البحث عن مفقود في البلقاء. وباشرت وزارة الأشغال إنشاء طريق مؤقت بمحاذاة جسر الرامة، بعد ظهور تشققات تستدعي إزالته وإعادة إنشائه، بينما أعادت السلطات فتح الطرق المتضررة في الأغوار الشمالية، وبدأت لجان رسمية حصر الأضرار الزراعية.

وفي لبنان، حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 75 كيلومتراً في الساعة شمال البلاد، مع احتمال تشكّل السيول، فيما توقعت الأرصاد الفلسطينية هطول أمطار متفرقة اعتباراً من مساء الخميس، محذرة من السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.