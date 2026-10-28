الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى تجنّب انتخابات جديدة رغم عدم حسم النتائج

أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأربعاء عن أمله، في تجنّب إجراء انتخابات جديدة، بعد اقتراع محتدم لم يسفر عن فائز واضح، ما ترك رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والمعارضة في سباق للبحث عن خيارات لتشكيل الحكومة، وجعل الأحزاب العربية الإسرائيلية مرشحة للعب دور حاسم في تحديد هوية الائتلاف الحاكم.

وبعد فرز أكثر من 85 بالمئة من الأصوات، تقدّم معسكر نتانياهو اليميني بفارق طفيف، لكنه ظل دون الأغلبية في انتخابات الثلاثاء، وهي الأولى منذ هجوم السابع منأكتوبر 2023، الذي دفع إسرائيل إلى شن حرب على قطاع غزة وفي أنحاء المنطقة.

وبعد التصويت، تعهّد كل من نتانياهو ومنافسه الرئيسي غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة، رغم أن التقديرات لم تُظهر حصول أي منهما على أغلبية برلمانية.

ويرجح ألا يكون أيا منهما قادرا على الحصول على 61 مقعدا اللازمة لتحقيق الأغلبية، إذ تشير النتائج إلى حصول معسكر نتانياهو على 53 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 مقعدا لمعسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت.

ولا تزال النتائج النهائية قابلة للتغيير، لكن المكسب الأبرز حتى الآن تحقق لدى القوائم العربية الإسرائيلية، التي يُتوقع أن يرتفع مجموع مقاعدها إلى 19 مقعدا.