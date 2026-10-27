الوسطاء يطالبون إيران بإظهار حسن النية وفتح «هرمز»



تصدرت دعوات الوسيط القطري إلى فتح مضيق هرمز وإظهار إيران حسن النية جهود احتواء التصعيد في المنطقة، بالتزامن مع لقاء جمع أمير قطر والرئيس الإيراني في موسكو، فيما استمرت طهران في تعنتها وأصرت على شروطها لإنهاء الحرب، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة الحصار البحري معتبراً أن وقف إطلاق النار مضيعة للوقت، فيما أكد الجيش الأمريكي سيطرته على «هرمز»، نافياً إعلان إيران انسحاب قواته من مضيق هرمز.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية، إبراهيم بن سلطان الهاشمي، خلال إحاطة صحافية في الدوحة، إن المنطقة بحاجة إلى منظومة أمنية إقليمية جديدة تحترم سيادة الدول وتمنع الاعتداء عليها، مضيفاً أن «الكرة الآن تقع على الجانب الإيراني» لإظهار حسن النية والالتزام بهذه المبادئ.

وأوضح أن الدوحة سمعت تصريحات إيرانية إيجابية، لكن على طهران ترجمتها إلى خطوات عملية، من خلال وقف تهديد دول المنطقة وفتح مضيق هرمز. وأكد استمرار تبادل الرسائل والأفكار بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء بهدف إنهاء الأزمة بصورة نهائية، مشيراً إلى أن زيارة وفد قطري إلى طهران، الأحد، جاءت في سياق هذه المساعي.

وفي موسكو، بحث تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات المفاوضات ومضيق هرمز وإمدادات الطاقة، خلال لقاء على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وفي موقف يعكس استمرار الخلاف بشأن شروط التسوية، أعلن مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الثلاثاء، أنه التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، وشدد خلال اللقاء على ضرورة "صون حقوق إيران ومصالحها"، والالتزام بالشروط التي وضعتها السلطات لإنهاء الحرب والخروج من حالة «اللاحرب واللاسلم».

وأوضح البيان أن اللقاء تناول أيضاً إدارة مضيق هرمز والأمن الوطني والإقليمي وتعزيز العلاقات مع دول الجوار. وتشمل المطالب الإيرانية المعلنة رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والعقوبات المفروضة على صادرات النفط، بينما تطالب واشنطن بتقييد تخصيب اليورانيوم.

في المقابل، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار القصير الذي توصلت إليه إدارته مع إيران في يونيو الماضي بأنه «مضيعة للوقت»، قائلاً إنه لم يكن مؤيداً له. وجدد تأكيده استمرار الحصار البحري الأمريكي، مؤكداً السيطرة على الوضع في مضيق هرمز.

ونفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تصريحات إيرانية عن مغادرة القوات الأمريكية محيط المضيق، مؤكدة استمرار وجودها ومراقبتها حركة الملاحة والمياه المحيطة.

واستمرت الأعمال العدائية الإيرانية باتجاه السفن والملاحة الدولية، حيث أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بألغام شرقي مضيق هرمز. كما أعلنت هيئة إيرانية أن جميع سفن شركة «سينوكور» الكورية الجنوبية للشحن ستواجه «إجراءات قانونية» اعتباراً من الأول من نوفمبر، متهمة الشركة بارتكاب مخالفات لعبور المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في أحدث مؤشر إلى استمرار الابتزاز الإيراني للملاحة الدولية في المضيق.

من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» عبر منصة «إكس» إن ما وصفته بـ«زعم» قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي أن القوات الأمريكية غادرت مضيق هرمز من خلال ابتعادها لمسافة مئات الكيلومترات «غير صحيح».

وأكدت أن القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط لا تزال حاضرة، وتراقب الوضع في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، مشيرة إلى أن «القوات الأمريكية وشركاءها في المنطقة هم من يسيطرون على مضيق هرمز وليس إيران»، في ظل تأكيد طهران سيطرتها على المضيق.

وتأتي تطورات الثلاثاء بعد محادثات استضافتها طهران الاثنين مع مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان، اتفق خلالها المشاركون على مواصلة المشاورات بشأن الأمن الإقليمي. وتشارك قطر وباكستان في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي تحركات موازية، أعلنت الصين اعتزامها إرسال مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط لتشجيع الحوار ومنع اتساع التوتر، فيما أكدت مصر، خلال اتصال بين وزيري خارجيتها وإيران، دعمها جهود خفض التصعيد واستمرار التشاور الإقليمي، كما ناقش الوزير الإيراني عباس عراقجي المستجدات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

وفي مجلس الأمن، طالبت واشنطن بمحاسبة إيران على غياب الشفافية بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، فيما أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عدم حصول الوكالة على المعلومات وإمكانية الوصول اللازمتين للتحقق من المواد النووية الإيرانية، وحذرت الصين من أن تجدد القتال سيجلب كارثة أكبر.