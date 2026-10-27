لبنان يحذر من حرب جديدة يعد لها «حزب الله» بطلب إيراني



حذر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أمس، من حرب جديدة قال إن «حزب الله» يستعد لها بطلب من إيران، بالتزامن مع تحذير الرئيس جوزيف عون من تداعيات انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل» على استقرار الجنوب، وتصاعد الخلاف الداخلي بشأن متفجرات ضهر البيدر التي أقر الحزب بملكيتها.

وقال رجي، عقب لقائه وزيرة الخارجية والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، إنه أعرب عن «تخوفنا من حرب جديدة يستعد لها (حزب الله) بطلب من إيران»، مشدداً على ضرورة انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها.

وأشار إلى قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب، مؤكداً أهمية دعم الجيش اللبناني لتمكينه من تنفيذ مهامه. وأوضح أنه اتفق مع ماكنتي على ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، وبحث الدور المحتمل للاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة.

بدوره، أكد الرئيس جوزيف عون، خلال استقباله الوزيرة الإيرلندية، رغبة لبنان في استمرار المهمة العملانية لـ«اليونيفيل»، محذراً من أن مغادرتها قد تخلف فراغاً ينعكس سلباً على استقرار المنطقة. وأبدى ترحيب لبنان بمشاركة قوة أوروبية بديلة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، في حال تعذر التمديد للقوات الدولية، مشيراً إلى أهمية الدعم اللوجستي والتقني الذي يمكن أن تقدمه للجيش اللبناني.

ومن المقرر أن تنتهي المهمة العملانية لـ«اليونيفيل» في 31 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ انسحابها تدريجياً خلال عام 2027، وفق قرار مجلس الأمن.

واتهم عون إسرائيل بمواصلة اعتداءاتها وعرقلة تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في واشنطن، مؤكداً أن الاتصالات اللبنانية مع الولايات المتحدة لوقف هذه الاعتداءات لم تحقق نتائج. وطالب بدعم دولي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب وإعادة الأسرى اللبنانيين، بما يمكن الدولة من إعادة الإعمار وعودة النازحين.

من جهتها، أكدت ماكنتي استمرار دعم بلادها للجيش اللبناني وعمليات حفظ السلام.

داخلياً، طالب حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، بإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر فوراً إلى المجلس العدلي، معتبراً أن إقرار «حزب الله» بملكيتها يشكل تحدياً لقرارات الحكومة وتهديداً للأمن القومي.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت الشحنة في الخامس من أكتوبر الجاري، وأوقفت شخصين. وأبقى مجلس الوزراء، الخميس الماضي، طلب إحالة القضية إلى المجلس العدلي قيد البحث، بانتظار تقدم التحقيقات، وسط اعتراضات من «القوات اللبنانية».