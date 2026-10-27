السعودية تتصدى لهجمات حوثية.. ومعارك لاستعادة باب المندب



أعلنت السعودية الثلاثاء اعتراض وتدمير خمسة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة، بالتزامن مع شن القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، بإسناد جوي سعودي مكثف.

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض، وثلاثة صواريخ أخرى استهدفت المنطقة الشرقية، إلى جانب أربع طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي يعلن الحوثيون تنفيذها ضد أهداف داخل السعودية، فيما تؤكد السعودية مواصلة عملياتها لاعتراض التهديدات وحماية المدنيين والبنية التحتية.

وأصدر الدفاع المدني السعودي إنذارات مبكرة للتحذير من أخطار محتملة، قبل أن يعلن زوال الخطر عن الرياض ومحافظتي الخرج والحريق، والمنطقة الشرقية، إضافة إلى خميس مشيط وأبها ونجران، بعد تفعيل المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

ميدانياً، أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية موسعة لاستعادة السيطرة على مضيق باب المندب، وسط غارات جوية سعودية استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين. وقالت مصادر حكومية يمنية إن القوات شنت هجوماً مكثفاً من محاور عدة، بالتزامن مع سلسلة غارات استهدفت مواقع الميليشيا في باب المندب وذوباب والمخا والمناطق المجاورة.

ووصفت المصادر المواجهات بأنها الأعنف منذ عام 2015. وسقط 97 قتيلاً على الأقل من الجانبين في المعارك بغرب اليمن، وخصوصاً منطقة باب المندب ومحيطها منذ ليل الاثنين الثلاثاء، هم 63 مقاتلاً من الحوثيين و34 من القوات الحكومية، وفق ما أفادت مصادر عسكرية من الجانبين وكالة فرانس برس. وقالت ثلاثة مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية إن قواتها تهاجم من محاور عدة وإنها تحقق تقدماً.

وجاءت التطورات غداة إعلان وزارة الدفاع السعودية تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف حوثية داخل اليمن، أسفرت عن تدمير خمسة أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية وأربع منصات إطلاق ومخزن للصواريخ.

وأوضحت السعودية أن العملية شملت استهداف تحصينات وتجمعات عسكرية وخطوط إمداد للميليشيا، بهدف تحييد مصادر التهديد وحماية أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها.

في الأثناء دعت الحكومة اليمنية دول الاتحاد الأوروبي إلى تبنٍّ عاجل لقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى «إدراج الميليشيات الحوثية بأجنحتها السياسية والعسكرية وقياداتها وأجهزتها الأمنية على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية»، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.