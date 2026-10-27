سوريا ترفض الضربات الأردنية وتعتبرها "اختراقاً غير مقبول" لأجوائها

أعربت سوريا اليوم الثلاثاء عن رفضها "جملة وتفصيلا" للضربات الأردنية التي استهدفت جنوب البلاد وأوقعت سبعة قتلى، معتبرة اياها "اختراقا غير مقبول" لأجوائها، فيما قالت عمان إنها استهدفت تنظيمات "إرهابية" مرتبطة بمنفذي الهجوم على كنيسة في الأردن.

وأعربت الخارجية السورية في بيان "عن استنكارها ورفضها بأقسى العبارات لما شهدته المنطقة بالأمس من عمليات قصف أردنية... وما رافقها من انتهاك واختراق غير مقبول للأجواء السورية دون أي تنسيق مسبق"، مؤكدة أن "هذا التصرف الميداني أمر مرفوض جملة وتفصيلا... لكونه يمثل خرقا صريحا لمبادئ حسن الجوار والسيادة الوطنية السورية".