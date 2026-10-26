ملك الأردن بعد اعتقال منفذي "هجوم الكرك": النشامى لاحقوهم حتى جحورهم

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في منشور عبر منصة (إكس) بعدما قبضت قوات الأمن الأردنية صباح اليوم الاثنين على ثلاثة مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك "ها هم النشامى قد لاحقوهم حتى جحورهم. قلنا إن الإرهابيين لن يفلتوا من العقاب، ولن يفلت أي صاحب فكر يفرق بين الأردني والأردني. رحم الله الشهداء وشفى المصابين وحفظ وطننا وشعبنا من كل شر وسوء".

وقال التلفزيون الأردني "بعد عملية أمنية مشتركة فرق التحقيق والمداهمة المتخصصة تلقي القبض على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية الجبانة وإصابتهم جميعا".

وأوضح أن المشتبه بهم الثلاثة أُصيبوا خلال العملية التي جاءت عقب الهجوم الذي وقع الجمعة في قرية حمود (جنوب) والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين.