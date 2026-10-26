الأردن.. القبض على منفذي هجوم كنيسة الكرك

قبضت قوات الأمن الأردنية صباح اليوم الاثنين على ثلاثة مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وأورد التلفزيون الأردني "بعد عملية أمنية مشتركة فرق التحقيق والمداهمة المتخصصة تلقي القبض على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية الجبانة وإصابتهم جميعا".

وأوضح أن المشتبه بهم الثلاثة أُصيبوا خلال العملية التي جاءت عقب الهجوم الذي وقع الجمعة في قرية حمود (جنوب) والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين.

ووصف العاهل الأردني عبدالله الثاني العملية ب"الإرهابية"، وتوعّد بإنزال "أشدّ العقوبات" بالمهاجمين.

وأصدر رئيس الوزراء جعفر حسان بلاغا قضى بإعلان الحداد لثلاثة أيام في كل انحاء المملكة.