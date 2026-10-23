مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم ونتانياهو يتوعد الضفة بالجحيم



أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده في هجوم وقع بالضفة الغربية. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل اثنين من جنوده، وهما الرقيب أول رون يوناتان رويتمن، والرقيب يوفال شاي سفيليم، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح طفيفة خلال هجوم نفذه مسلحون فلسطينيون.

وذكر الجيش أنه أحبط هجوماً إرهابياً ضد مدنيين إسرائيليين، مشيراً إلى أن المشتبه بهما، وكلاهما فلسطينيان من مدينة الخليل، كانا مسلحين ببندقية من طراز إم16 ومسدس.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المهاجمين وقتلتهما. وشاهد المصور جثتيهما ممددتين على الأرض بجوار محطة وقود، بينما كان جنود إسرائيليون يقومون بدوريات في المكان.



وعلى الفور، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه يجري الإعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، تشمل إبعاد سكان من الخليل.

وفي زيارة إلى الخليل بعد الهجوم، قال نتانياهو إن القوات الإسرائيلية ستدخل الحي الذي خرج منه المسلحان، وستقوم بإجلاء السكان، وستنتقل من بيت إلى آخر، وستدمّر البنية التحتية للمسلحين.

وأضاف، بحسب مكتبه: ندرس أنا ووزير الدفاع عملية واسعة النطاق للجيش في الضفة الغربية، لم تشهد مثيلاً لها منذ حرب الأيام الستة. وأكد نتانياهو أن حركة حماس تقف وراء الهجوم. وتابع أن الجيش الإسرائيلي على أتم الاستعداد لتنفيذها، وسنحدد موعدها، إنها قيد الإعداد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجيش سيطبّق نموذجاً سبق استخدامه في مخيّمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية. وأمر نتانياهو بفرض إغلاق كامل على الضفة الغربية، حيث قال الجيش إنه بدأ عمليات هجومية.

وأمر نتانياهو حزبه الليكود بإلغاء كل أنشطته الانتخابية المقررة صباح الجمعة، عقب إطلاق النار في الضفة.



من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في منشور على منصة إكس، إن نموذج مخيّم جنين للاجئين في طريقه إلى الخليل.

وأضاف: سيتم إخلاء كل حي من أحياء الخليل التي خرج منها المسلحان، وسيتم التعامل مع البنية التحتية في الحي وتفكيكها.



إلى ذلك، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموطريتش، أنه أمر بهدم مبانٍ قريبة من موقع إطلاق النار في الضفة الغربية.

وقال سموطريتش الذي يشغل أيضاً منصباً في وزارة الدفاع: عقب الهجوم، أمرت بالهدم الفوري لصف طويل من المباني العربية غير القانونية المتاخمة لموقع الهجوم، سيتم تنفيذ الأمر خلال الساعة المقبلة، وستتواصل عمليات الهدم.

ودعا سموطريتش إلى حملة عسكرية في الضفة الغربية تماماً كما في غزة.

على صعيد متصل، دعا وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، اليميني إيتمار بن غفير، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.

وقال بن غفير، في بيان، قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة الثلاثاء: يتعين علينا التحرك قبل فوات الأوان.. يجب تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها ومحو بنيتها التحتية تماماً، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل على موقعها الإلكتروني.