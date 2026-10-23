تضامن إقليمي ودولي واسعان مع السعودية ضد هجمات الحوثيين



قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن تصاعد الأعمال العدائية في اليمن واستمرار هجمات الحوثيين على أهداف مدنية في السعودية، وهي هجمات غير مقبولة إطلاقاً، يتسببان في معاناة هائلة للمدنيين ويزيدان التوترات الإقليمية.

وأضاف غوتيريش، في منشور على منصة إكس: نحتاج إلى ضبط النفس، كما يحتاج اليمن إلى أفق سياسي.



كما أكدت جامعة الدول العربية، الجمعة، رفضها التام بأشد العبارات للاعتداءات التي نفذها الحوثيون على مطار الملك فهد الدولي في الدمام وحقل شيبة النفطي بالسعودية.

ونددت الجامعة، في بيان، بالاعتداءات المستمرة على السعودية بوصفها تنتهك سيادة المملكة على أراضيها وتشكل تهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وتهدد سلامة الطيران المدني وأمن الطاقة، كما تقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وحل الأزمة في اليمن سياسياً.

وجددت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي العربي.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، ضرورة دعم السعودية والحكومة اليمنية للدفاع عن نفسيهما ضد هجمات الحوثيين. وأضاف الوزير الألماني أن هناك حاجة ملحة لتجنب تصعيد.



كما أكد وزيرا الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار والتركي هاكان فيدان، إدانتهما لهجمات الحوثيين على السعودية، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.

وأعرب الوزيران عن قلقهما إزاء التهديدات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، وأهمية الحوار والدبلوماسية لتعزيز السلام والأمن في المنطقة.



ميدانياً، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض وآخر باتجاه خميس مشيط.

في الأثناء، شن الطيران الحربي اليمني، في الساعات الأولى من صباح أمس، 6 غارات جوية استهدفت مواقع وأسلحة للحوثيين في منطقة الحوبان، شرقي مدينة تعز، حسبما ذكر المركز الإعلامي لمحور تعز.

وأضاف المحور أن الغارات توزعت بواقع غارة جوية في تبة سفتيل، و3 غارات على تجمع أسلحة ومعدات في حديقة الحوبان، وغارتين على مواقع في محيط منطقة القاعدة.



كما أعلنت القوات الحكومية، السيطرة على جبل المنارة في منطقة المسراخ بمحافظة تعز.

وأفادت القوات الحكومية بأنها سيطرت على المرتفعات الجبلية القريبة من المسراخ، مؤكدة إحكام سيطرتها على هذه المنطقة.

وأضافت القوات أنها بدأت في تمشيط مديرية المسراخ، ولفتت إلى أنها استعادت زمام المبادرة.



وأعلنت القوات الحكومية اليمنية، تنفيذ 1392 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان، إن العمليات تزامنت مع غارات وهجمات برية وضربات جوية مركزة على امتداد جبهات القتال.

وأوضح أن العمليات استهدفت تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم، وتحركات قياداتهم ومواقع إطلاق النار، فضلاً عن تحصيناتهم وخنادقهم وآلياتهم ومدرعاتهم ووسائل نقل عناصرهم، إضافة إلى مرابض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن تفكيك تجمعات الحوثيين وإرباك قيادتهم الميدانية، وتعطيل خطوط إمدادهم والحد من قدرتهم على المناورة بين المحاور.

وأشار إلى أن القوات نفذت في تعز غارات وهجمات مضادة على مواقع الحوثيين، وتقدمت في جبهة الأقروض، وأحبطت محاولاتهم لإعادة تجميع قواتهم أو استعادة المواقع التي فقدوها.

وأضاف أن القوات واصلت الضغط العسكري على بقية الجبهات، مستهدفة تحركات الحوثيين واحتياطياتهم ومصادر نيرانهم، ومكبدة إياهم خسائر متتالية.



وأفاد البيان بأن العمليات أسفرت، وفق الحصر الميداني الأولي، عن "تحييد نحو 620 من عناصر الميليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وتدمير أو إعطاب نحو 190 آلية ومدرعة ووسيلة لنقل الأفراد، فضلاً عن قطع من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن استمرار الحوثيين في الدفع بعناصرهم وتعزيزاتهم لن يغير مسار المعركة، مشيرة إلى أن تحركاتهم وقدراتهم العسكرية مرصودة وتحت الاستهداف.