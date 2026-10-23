نتنياهو يأمر بـ"إغلاق كامل" للضفة الغربية بعد إطلاق النار فيها

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة بفرض "إغلاق كامل" على الضفة الغربية المحتلة بعد إطلاق نار فيها أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة في 27 أكتوبر الجاري.

وقال نتانياهو وفقا لبيان صادر عن مكتبه إن إسرائيل منعت وقوع "هجوم واسع النطاق" في الضفة الغربية، موضحا أنه أمر بفرض إغلاق فوري على مدينة الخليل، القريبة من موقع الهجوم، إضافة إلى "إغلاق كامل" للضفة الغربية.



