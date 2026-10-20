اليمن.. القوات الحكومية تتصدى لهجوم حوثي على تعز



أفاد مصدر عسكري يمني، بأن جماعة الحوثي شنت ثلاث هجمات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، أحدها أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين. وأوضح المصدر، أن الهجوم الأول استهدف جبهة الشقب، عند البوابة الجنوبية لمدينة تعز، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم، دون أن يحقق المهاجمون أي تقدم، عقب اشتباكات بين الجانبين. وأضاف أن الهجوم الحوثي الثاني استهدف مواقع شمالي مدينة تعز، حيث دارت مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، دون أن يحدد عددهم. وذكر المصدر أن الهجوم الثالث استهدف حي صينة السكني وسط مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة نحو 10 آخرين. وأفاد المصدر بأن المواجهات لا تزال مستمرة في أكثر من جبهة بمحافظة تعز، في ظل استمرار التوتر، مشدداً على عزم القوات الحكومية على التصدي لأي هجمات تشنها جماعة الحوثي.

إلى ذلك، كثّف الجيش اليمني ضرباته بالطائرات المسيّرة ضد مواقع وآليات تابعة للحوثيين في محافظات تعز والجوف ومأرب، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية. ونشر المركز مشاهد توثّق استهداف سلاح الطيران المُسيّر التابع للمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش اليمني، ثكنات وآليات تابعة للحوثيين بجبهات محافظة تعز.

في الأثناء، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بفتح ممر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ مطلع أكتوبر، ويغلقون الطريق التي تربطها بعدن. وحذّر تورك في بيان، من أنّ إغلاق الحوثيين طريق الإمداد الوحيدة التي تربط تعز بعدن يعرّض المدنيين لمخاطر جسيمة، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية، ويعوق الحصول على السلع الأساسية، مضيفاً: يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة فوراً وتسهيل مرورها.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا داخل اليمن منذ أغسطس. وصرح المتحدث باسم المفوضية ماثيو سالتمارش للصحافيين في جنيف، بأن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء تفاقم وضع النزوح في اليمن، إذ تجاوز عدد النازحين حاجز الـ250 ألف شخص، موضحاً أن هؤلاء الأشخاص نزحوا داخل اليمن ما بين الأول من أغسطس و17 أكتوبر.

على صعيد آخر، أعلن المتحدث العسكري السعودي، اللواء الركن تركي المالكي، الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض. كما نشر المالكي، مقطعاً مصوراً يظهر استهداف وسائط بحرية متورطة في تهريب الأسلحة للحوثيين. ويظهر المقطع مشاهد لعملية تتبّع واستهداف أسلحة مهرّبة ووسائط بحرية متورطة في تهريب الأسلحة إلى السواحل اليمنية لصالح الحوثيين، من خلال جماعات الجريمة المنظمة.



نشر مقاتلات

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنها ستنشر مقاتلات من طراز «يوروفايتر تايفون» في السعودية، لتنفيذ مهام دفاعية ضد هجمات الحوثيين على مدن المملكة والبنية التحتية الحيوية. وستشمل العملية، وفق وزارة الدفاع البريطانية، مقاتلات «تايفون»، إلى جانب طائرة نقل عسكرية من طراز «أطلس A400M». وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ، في بيان خطي قدمه إلى البرلمان البريطاني، إن «مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي ستنفذ عمليات دفاع جوي فوق السعودية، للمساعدة في حماية المدن السعودية والسكان المدنيين والبنية التحتية الوطنية الحيوية من هجمات الحوثيين». وأضاف ستريتينغ أن الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على حليفتنا المملكة العربية السعودية هي أعمال بغيضة جداً، وأن استهداف مطار الرياض، على وجه الخصوص، يكشف مدى تمادي الحوثيين في تصعيد الأوضاع في المنطقة.