مصر تدعم السعودية وبرلمانها يلتئم اليوم لإعطاء التفويض



قرر مجلس الدفاع الوطني في مصر الوقوف التام والتضامن الكامل مع السعودية، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، خلال اجتماع ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، أمس. ويأتي الاجتماع بعد يوم من طلب السيسي تفويضاً من البرلمان للدفاع عن السعودية إذا طلبت من مصر ذلك.

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن السيسي ترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني. وأضاف البيان أن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، لاسيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

على صعيد متصل، رفع مجلس النواب المصري، جلسته الطارئة، الأحد، على أن يستأنف خلال جلسات مقررة اليوم وغداً، مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضه باتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً، إذا طلبت المملكة ذلك.

وقالت مصادر مطلعة على جلسة مجلس النواب المصري، إن البرلمان رفع جلسته لإتاحة الفرصة أمام النواب لمواصلة مناقشة طلب تفويض الرئيس المصري باتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً، والتعليق عليه. وذكرت المصادر أن أحزاب «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و«الوفد» و«الجبهة الوطنية» و«الشعب الجمهوري» و«النور»، أبدت موافقتها على منح الرئيس المصري التفويض لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لدعم المملكة. وأضافت المصادر أن بعض النواب المستقلين طلبوا إيضاحات إضافية بشأن التفاصيل المتعلقة بإرسال قوات مصرية خارج حدود البلاد.

على صعيد متصل، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بموقف مصر الداعم لأمن المملكة واستقرار المنطقة، مؤكداً أن التضامن بين البلدين يمثل ركيزة للأمن القومي العربي. وأضاف أن وقوف مصر والسعودية إلى جانب الشعب اليمني في معركته لاستعادة مؤسسات الدولة يمثل ركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين.

ميدانياً، أفاد مصدر عسكري يمني، بأن القوات الحكومية سيطرت على منطقة صنمات بمديرية المسراخ جنوبي محافظة تعز، عقب معارك مع الحوثيين. وذكر المصدر، أن القوات الحكومية نجحت في السيطرة على منطقة صنمات وطرد مسلحي الحوثي منها، مشيراً إلى أن القوات الحكومية ما زالت تتقدم في جبهات صبر جنوبي تعز.



