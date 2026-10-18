الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قطاع غزة

قتل الجيش الإسرائيلي أربعة فلسطينيين بينهم طفلة في حوادث متفرقة بقطاع غزة ، اليوم الأحد، فيما أصيب عدد آخر جراء إطلاق النار واستهدافات بطائرات مسيرة، بحسب ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، أن طائرة مسيرة إسرائيلية أستهدفت مجموعة من الفلسطينيين على شارع الرشيد قرب منطقة الشاليهات غرب المدينة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وفي شمال القطاع، توفي فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا، فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين أحدهم بجروح خطيرة جراء إطلاق النار على مخيم للنازحين في منطقة العطاطرة غرب المدينة.

وفي حادث منفصل قبالة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أصيب صيادان فلسطينيان إثر إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاههما أثناء عملهما في البحر.

وأفاد مصدر طبي وسط القطاع، بمقتل طفلة برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم المغازي ووصل جثمانها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر في خان يونس بأن المستشفى استقبل جثمان سيدة فلسطينية قتلت بنيران القوات الإسرائيلية خارج مناطق سيطرتها.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في غزة أن المستشفيات سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سبع وفيات و25 إصابة، وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة القتلى منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025 إلى 1517، فيما بلغ عدد المصابين 5400.

وحسب بيانات الوزارة، ارتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 74 ألفا و475 قتيلا، بينما بلغ عدد المصابين 175ألفا و517.