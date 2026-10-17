السيسي: 2030 نهاية مدة رئاستي لمصر



قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن مدة رئاسته للدولة ستنتهي في عام 2030، وعرض خطة لتدريب قادة محتملين ​للمستقبل في الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهراً قبل حلول ذلك العام. وصرح السيسي ⁠خلال حضوره حفل تخرج في الأكاديمية، أن لجنة يشرف عليها رئيس مجلس النواب وتضم مفكرين وسياسيين ووزيري التعليم العالي والعدل ستضع معايير اختيار المرشحين وتصوغ تشريعاً لبرنامج التدريب. وقال السيسي، إن البرنامج سيستهدف أشخاصاً تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاماً، ممن تتوافر فيهم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. وأشار الرئيس المصري إلى إمكانية إعداد مجموعات تضم 200 أو 300 أو 500 شخص، بما يتيح للمواطنين الاختيار من بين عدد من المؤهلين لتولي منصب رئيس الجمهورية.

وأكد أن الدستور لن يتم تعديله، قائلاً: «أنا ذكرت أن الدستور المصري لن يمس.. أثناء وجودنا في أكاديمية الشرطة، تحدث معي اثنان من الإعلاميين، قالا انت مطمئن إن الإجراء ده إجراء سليم؟.. قلت لهم أيوه الإجراء ده سليم وإن الفترة ‌اللي جاية دي، في 2030 هتبقى نهاية مدة رئاستي للدولة ‌إن كان لي عمر وعشت يعني.. وده أمر محسوم تماماً ولن يتم الحديث عنه».

وأوضح أن البرنامج سيسمح للمصريين بأن ينتخبوا أحد خريجيه، لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية تقدمهم لشغل المناصب سواء عن طريق التعيين أو ​الانتخاب. وقال: «النخبة اللي هتخش ‌دي، هيبقى فرصة للشعب ​المصري إنه هو ينتخب ويختار منهم.. مش هسيب ⁠الدولة المصرية إلا وهي زاخرة بأبنائها القادرين على تولي المسؤولية». وقال السيسي في هذا السياق: «لن يتولى حكم مصر بعدي أي مغرض أو مجرم أو خائن»، مشدداً على أهمية الحفاظ على الدولة المصرية ومستقبلها».

وقال، إن البرنامج سيستهدف الحاصلين على الدكتوراه من جامعات مصرية وأجنبية مرموقة، وسيمضون 30 شهراً في الأكاديمية يتم تعليمهم ماذا تعني الدولة ومقدرات الدولة ⁠وكيفية الحفاظ عليها. وذكر أن الخريجين سيتم إعدادهم لأدوار قيادية تضم الرئاسة والوزارات والمحافظات والبرلمان. وقال: «أنا أحتاج دعمكم وأنا بكلم كل المصريين دلوقتي في إن أنا أجهز ناس ⁠تقود الدولة دي ومش بس في رئاسة الجمهورية، في كل التخصصات، الوزارات المختلفة والمحافظات والنواب والمؤسسات ذات الشأن والحيوية».