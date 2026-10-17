حرب المستوطنين على قاطفي الزيتون في الضفة تستعر



لا يزال عنف المستوطنين وحربهم على مزارعي الزيتون في الضفة الغربية على أشده في ظل ما شهده عدد من البلدات والمناطق من اعتداءات أسفرت عن إصابات واعتقالات وإرهاب حال دون استكمال قطف الثمار بل والإجبار على مغادرة الأراضي.

وشهدت بلدات عدة في محافظة نابلس، اعتداءات من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي، استهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون، وأسفرت عن إصابة فلسطيني واحتجاز عدد من المزارعين إلى جانب منع آخرين من الوصول إلى أراضيهم وسرقة معدات لقطف الزيتون. ودمر مستوطنون أشجار الزيتون في سهل بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية، كما هاجم مستوطنون المزارعين في منطقة وادي الشاعر جنوب شرقي سلفيت بالضفة الغربية.

ومنعت القوات الإسرائيلية ومستوطنون مزارعين فلسطينيين من قطف الزيتون في قرية برقة بقضاء رام الله، وهاجم المستوطنون المزارعين الفلسطينيين من قاطفي الزيتون في قرية دير جرير شرقي رام الله، وأطلقوا عليهم الرصاص.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن المستوطنين هاجموا المزارعين الفلسطينيين تحت حماية الجيش، موضحة أنهم هاجموهم في منطقة الحرايق شرق دير جرير وأطلقوا الرصاص الحي لتخويفهم ومنعهم من استكمال قطف ثمار الزيتون، قبل إجبارهم على مغادرة أراضيهم. كما وثق مقطع فيديو رشق مستوطنين مركبة أحد المزارعين بالحجارة. وهاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في منطقة وادي الشاعر جنوب شرقي سلفيت بالضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية المزرعة شرق رام الله.

على صعيد متصل، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الدوري، إن هناك مساراً متصاعداً من ردود الفعل الدولية على عنف وإرهاب المستوطنين وسياسة الاستيطان. وأوضح التقرير أنه تحت ضغط حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، بدأ مسار جديد من ردود الفعل الدولية على عنف وإرهاب المستوطنين وسياسة الاستيطان التي تنتهجها حكومة تل أبيب، وخصوصاً المشاريع التي تهدد مستقبل التسوية السياسية على أساس ما يسمى حل الدولتين، كمشروع الاستيطان في (E1) وغيره من المشاريع الاستيطانية الهدامة التي تستهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية ومناطقها الحضرية.



قتلى وجرحى

وفي قطاع غزة، قُتل 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وتواردت الأنباء عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس الجنوبية جنوبي القطاع، مشيرة إلى مقتل طفل وإصابة آخرين بينهم طفلة بجروح خطرة، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المدنيين في شارع البركة جنوبي دير البلح وسط القطاع. وكشفت الأنباء عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين ومحيط مدرسة في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، تجدد إطلاق النار المكثف من الآليات الإسرائيلية جنوب خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة قصفاً مدفعياً.