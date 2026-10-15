إسرائيل تبني جداراً أمنياً ضخماً من نهر اليرموك إلى إيلات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، أن إسرائيل تعمل على بناء جدار أمني ضخم على طول حدودها الشرقية، يمتد من نهر اليرموك شمالاً حتى مدينة إيلات جنوباً، في إطار خطة لتعزيز دفاعاتها الحدودية ومنع أي محاولات لاجتياح أراضيها.

وقال نتانياهو، خلال جولة تفقدية في منطقة غور الأردن، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وعدد من كبار القادة العسكريين، إن الجدار الجديد يأتي «إضافة إلى المناطق الأمنية الموجودة لدينا في لبنان وسوريا وقطاع غزة»، مشيراً إلى أن المشروع يشكل جزءاً من منظومة أمنية واسعة تحيط بإسرائيل.

وأضاف: «نحن نحيط إسرائيل بجدار ضخم»، موضحاً أن الإجراءات الدفاعية تشمل أيضاً نشر قوات عسكرية وإعداد خطط للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيّرة، بهدف توفير أقصى درجات الحماية ومنع أي جهة من مجرد التفكير في اجتياح إسرائيل، على حد تعبيره.

وأكد نتانياهو أن المشروع يتطلب أعمالاً هندسية ولوجستية واسعة، إلى جانب تعبئة وحدات من الجيش وقوات الاحتياط، موجهاً تحذيراً إلى خصوم إسرائيل بقوله: «لا تختبرونا».

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجدار الجديد وانتشار القوات العسكرية يأتيان في إطار تعزيز الدفاعات الحدودية، بالتوازي مع سياسة عسكرية هجومية تستهدف مواجهة التهديدات البعيدة والقريبة، وفي مقدمتها إيران.