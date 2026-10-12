المجلس الوزاري العربي للكهرباء يناقش السوق المشتركة والهيدروجين النظيف





ناقشت الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء خلال اجتماعها اليوم في الرياض موضوعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتعاون العربي في مجال الهيدروجين النظيف، وبرنامج تبادل الخبرات في مجال اقتصاديات وتقنيات التبريد المناطقي، وتطوير البرامج العربية ذات الصلة بالطاقة وكفاءة إنتاجها واستخدامها.

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات، من أبرزها مستجدات التوقيع والتصديق على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي "الأردن والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

عُقدت، الدورة برئاسة المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس، ومشاركة عدد من وزراء الكهرباء والطاقة، وأعضاء الوفود، من الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات والاتحادات العربية ذات الصلة.

وتأتي أعمال الدورة الحالية للمجلس في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الكهرباء خصوصًا، والطاقة بشكلٍ عام، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتكامل شبكات الكهرباء، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.