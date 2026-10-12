اجتماع إقليمي يناقش إنشاء منصة عربية إلكترونية موحدة للملكية الفكرية





بحث خبراء عرب ودوليون، اليوم، إنشاء منصة إلكترونية موحدة للملكية الفكرية بين الدول العربية، بهدف تطوير خدمات الملكية الفكرية وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين الأنظمة الوطنية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والفحص.

جاء ذلك خلال اجتماع إقليمي تنسيقي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي ومديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية وخبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني، ويستمر أربعة أيام.

وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان، أن الاجتماع تنظمه وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني، بهدف وضع تصور متكامل لإنشاء منصة السجل الإلكتروني العربي للملكية الفكرية، بما يلبي احتياجات الدول العربية ويعزز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.

وناقش الخبراء مكونات المنصة وآليات عملها وسبل تطويرها، وإدارة جودة بيانات الملكية الفكرية ونشرها إلكترونيا، وتصميم السجل العربي الموحد، وتعزيز التشغيل البيني بين أنظمة الدول الأعضاء، وصولا إلى اعتماد خارطة طريق لتنفيذ المنصة.