الجامعة العربية تدعو لتعزيز التعاون في نظم الإنذار المبكر للكوارث





أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز التعاون العربي لتطوير نظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث، لحماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية والمنشآت الحيوية، وصون المكتسبات التنموية وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر والتعافي منها.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث، اليوم في تونس، الذي يستضيفه اتحاد إذاعات الدول العربية خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الحالي، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات العربية والأممية والإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين.

وقالت الجامعة العربية في بيان إن المنتدى سيناقش تطوير نظم الإنذار المبكر والربط بين التحذير والاستعداد والاستجابة، وتوظيف التكنولوجيا والبحث العلمي وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات وصياغة مشروعات عربية مشتركة لرفع جاهزية الدول والمجتمعات لمواجهة الكوارث.