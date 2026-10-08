إسرائيل قصفت 100 ألف موقع وطالها 31 ألف صاروخ خلال 3 سنوات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه هاجم نحو 100 ألف موقع في قطاع غزة ولبنان وإيران واليمن وسوريا خلال 3 سنوات من الحرب.

وقال الجيش، في بيان: «تم استهداف نحو 100 ألف هدف في مختلف الجبهات، من بينها نحو 65 ألف هدف في قطاع غزة، ونحو 28 ألف هدف في لبنان وسوريا، ونحو 4500 هدف في إيران، ونحو 80 هدفاً في اليمن».

وقال إنه أُطلق 31 ألف صاروخ وقذيفة من غزة ولبنان وإيران واليمن على إسرائيل.

وأفاد برصد إطلاق «10 آلاف و200 صاروخ وقذيفة صاروخية من قطاع غزة، ونحو 20 ألفاً من لبنان، و1200 من إيران، و50 من سوريا، و90 من اليمن».

واعترف الجيش الإسرائيلي باعتقال نحو 45 ألف فلسطيني بالضفة الغربية خلال 3 سنوات.

وقال: «منذ اندلاع الحرب، عمل الجيش الإسرائيلي على توسيع ترتيب القوات وإنشاء أطر جديدة وفقاً للاحتياجات العملياتية التي برزت خلال القتال».

وتابع: «منذ بداية الحرب، ارتفع حجم منظومة الاحتياط بنحو 36 بالمئة، وبالتوازي مع ذلك تم إنشاء أطر قتالية إضافية في الخدمة النظامية، في إطار الجهود الرامية إلى زيادة حجم القوات، وتعزيز الجاهزية والاستجابة العملياتية، وتخفيف العبء عن القوات النظامية ومنظومة الاحتياط».

يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة للحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وقتلت خلالها أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 175 ألفاً، ودمرت نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في غزة.