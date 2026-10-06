إثيوبيا.. إعادة تعيين آبيي أحمد رئيساً للوزراء

أعاد البرلمان في إثيوبيا، تعيين آبي أحمد رئيساً للوزراء، بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات يونيو.

وأعلن الرئيس الجديد لمجلس النواب أحمد شيدي في جلسة متلفزة: يُعيَّن آبي أحمد رئيساً لوزراء إثيوبيا. ووافق النواب بالإجماع على إعادة تسمية أحمد رئيساً للوزراء، والتي طرحها حزب الازدهار بزعامته. ويستحوذ الحزب على نحو 90 % من مقاعد البرلمان.

وفي أعقاب إعادة تعيينه، شدد آبي أحمد على حق إثيوبيا في الحصول على منفذ إلى البحر. وقال رئيس الوزراء أمام مجلس النواب: خسارتنا النفاذ إلى البحر لم تكن إراديةً.. كانت أمراً فُرض علينا من خلال الضغط الخارجي، مؤكداً أن تحديث إثيوبيا لا يمكن تحقيقه من دون نفاذ إلى البحر، مع تأكيده أن هذا الهدف ستتم ملاحقته من خلال الوسائل السلمية حصراً.

في الأثناء، قالت مصادر إغاثية، إن غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف ​إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا خلال الليل وحتى صباح أمس.

وأظهرت نشرة جرى تداولها بين منظمات، أن الهجمات الجوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً شمال غربي ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، التي سيطر عليها ⁠جنود قوات الدفاع الوطني الإثيوبية الاتحادية خلال مطلع الأسبوع.

وجاء في النشرة، أن قوات الحكومة تبادلت نيران المدفعية مع متمردين. وجاء في النشرة أن الجيش ⁠الإثيوبي وقوات تيغراي تبادلا صباح أمس نيراناً مدفعية كثيفة بالقرب من نهر تكزه بجوار بلدة ماي تسيبري.

وأضافت النشرة أن غارات جوية وقعت خلال الليل أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص في أدوا، التي تبعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال الغربي من ميكيلي، و8 آخرين ‌في شيرارو بشمال غرب تيغراي. وأكد عامل إغاثة آخر ​وقوع الغارات في أدوا، لكنه لم تتوفر لديه معلومات بشأن القتلى والجرحى.