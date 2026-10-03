الرئيس المصري يفتتح الدورة الأولى لمنتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»





أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» بدورته الأولى يوفر منصة قارية استراتيجية لحشد الجهود لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063، وتمكين القطاع الخاص الأفريقي من استكشاف الفرص المتاحة وبناء الشراكات العابرة للحدود.

وقال الرئيس المصري في كلمة له في افتتاح المنتدى بمدينة العلمين الجديدة اليوم بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأفريقية وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري المؤسسات المالية وقادة القطاع الخاص من أفريقيا ومختلف أنحاء العالم إن المنتدى من شأنه دعم التكامل الاقتصادي والإسهام في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

يعقد المنتدى، الذي أقر الاتحاد الأفريقي تنظيمه دوريا كل عامين بمدينة العلمين، بالتعاون بين الحكومة المصرية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد» والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ويتضمن جلسات اقتصادية وتنموية ومعرضا للشركات الأفريقية ومنصة للشركات الناشئة ولقاءات بين المسؤولين وقادة الأعمال والمؤسسات المالية.

يتزامن المنتدى مع استضافة مدينة العلمين الجديدة غدا (الأحد) أعمال الدورة الثامنة لقمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي، التي تجمع قادة الدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، في إطار تعزيز التكامل والعمل الأفريقي المشترك.