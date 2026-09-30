السيسي: دعم أمن واستقرار دول الخليج من ثوابت سياسة مصر الخارجية





أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن دعم ومساندة أمن واستقرار دول الخليج العربي يمثل أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مشددا على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقا للقانون الدولي.

وقال الرئيس السيسي في تصريح له خلال اجتماع حكومي إن مصر تبذل كل الجهود اللازمة لخفض التصعيد في المنطقة .. مشيرا إلى أهمية الحفاظ على أمن وحرية الملاحة في الممرات البحرية.

وأكد الرئيس المصري أن خيار بلاده الاستراتيجي هو السلام، وأن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن عدم تسويتها يمثل سببا لعدم الاستقرار في المنطقة، وأن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.