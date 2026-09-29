إثيوبيا.. الجيش يسيطر على بلدة استراتيجية

سيطر الجيش الإثيوبي على ألاماتا في إقليم تيغراي، وهي أول بلدة مهمة في هذه المنطقة الشمالية يستحوذ عليها منذ تجدد المعارك مع فصائل مسلحة الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت مجموعة موالية للقوات الحكومية وسلطات محلية.

وأعلنت مجموعة قوات سلام تيغراي المؤلفة من مقاتلين في الإقليم متحالفين مع الجيش الإثيوبي، أنها سيطرت على البلدة بالتعاون معه. وأكدت أنه تم تحرير البلدة. كذلك، أكدت سلطات بلدية محلية على منصة فيسبوك، أن الجيش الإثيوبي سيطر على ألاماتا بعد معارك عنيفة.

وحذرت مراكز دراسات مختصة بشؤون المنطقة، من بينها مجموعة الأزمات الدولية، من أن القتال المتجدد في شمال إثيوبيا قد يندمج بصورة خطيرة مع حرب السودان، بما يحول الشريط الممتد من تيغراي والفشقة إلى النيل الأزرق وبني شنقول– قمز، إلى جبهة إقليمية واحدة تتداخل فيها جماعات مسلحة وقوى خارجية وحسابات دول الجوار.

وتقول الحكومة الإثيوبية إن تحالف جبهة تيغراي المتمردة و6 جماعات مسلحة أخرى والذي أعلن عنه 20 سبتمبر الجاري، يتلقى دعماً خارجياً يستهدف زعزعة استقرار الدولة وإجهاض التسوية التي أنهت الحرب السابقة.