ميانمار.. مقتل 33 بغارة للجيش قرب راخين

قالت جماعة متمردة تسيطر على منطقة ​راخين، وأحد موظفي الإغاثة بالمنطقة، إن العشرات ​قتلوا في غارة جوية نفذها الجيش في ميانمار، أمس، قرب سوق في ولاية راخين التي مزقتها الحرب وتقع على الحدود مع بنغلادش.

وأفاد جيش ⁠أراكان، وهو جماعة متمردة تقاتل الجيش، بأن ما لا يقل عن 33 شخصاً قتلوا وأصيب 36 آخرون في الغارة الجوية التي استهدفت بلدة كياوكتاو في ولاية راخين. وأكد موظف الإغاثة واي هون أونج، الذي يعمل فريقه بالمنطقة، عدد القتلى.

وذكر واي هون ​أونج، في إشارة إلى ⁠كياوكتاو، وهي بلدة تقع على ضفة نهر في شمال الولاية: هذا الموقع بعيد تماماً عن مناطق ​القتال ولا ⁠علاقة له ⁠بالصراع. ولم يرد ناطق باسم حكومة ⁠ميانمار حتى الآن طلب التعليق. وقالت الحكومة في وقت سابق إن الجيش يمارس أقصى درجات ضبط النفس لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وقال جيش أراكان وواي هون أونج، إن الغارة ‌على كياوكتاو تعد من بين الأكثر دموية في ولاية راخين ​منذ الهجوم الجوي على مستشفى في غرب الولاية في ديسمبر الماضي، الذي أسفر عن مقتل 30 شخصاً على الأقل.

وأفاد شاهد عيان طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية بأن أكثر من 30 جثة كانت لا تزال في موقع الانفجار. وشوهدت أشلاء بشرية منتشرة بين الحطام والدخان، فيما امتلأت الطرقات بالحفر جراء الغارة.