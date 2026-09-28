بريطانيا تحبط مخططاً إرهابياً قرب قاعدة عسكرية

أعلنت شرطة لندن أمس توقيف 5 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي، بعد حادثة كبيرة وقعت ليلاً قرب قاعدة عسكرية يستخدمها سلاح الجو الأمريكي في غرب إنجلترا.

وقالت شرطة العاصمة مع إعلانها توقيف المشتبه بهم، إنه يمكن الآن تأكيد أن شرطة مكافحة الإرهاب تقود تحقيقاً في حادث وقع ليلاً بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشاير.

من جانبها، قالت شرطة غلوسترشاير في بيان، إن خبراء إبطال المتفجرات التابعين للجيش يقومون حالياً بفحص عدد من المركبات قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتم إخلاء منازل مجاورة. وأضافت أنه تمت إقامة طوق أمني، مشيرة إلى احتواء الحادثة الكبيرة.

وقال ناطق باسم الحكومة إنه يتم إطلاع رئيس الوزراء آندي بورنم على آخر المستجدات. وأضاف: نحن ممتنون لأجهزة الطوارئ، التي تحركت بسرعة لاحتجاز العديد من المشتبه بهم ووضعت تدابير للحفاظ على سلامة المجتمع. وأشار إلى أنه سيكون من غير المناسب التعليق بشكل أكبر على الأمر، طالما أن التحقيقات لا تزال جارية.

كذلك، شكر وزير الدفاع، ويس ستريتينغ، فرق الطوارئ والفرق المتخصصة التي انتشرت في المكان. وقال في منشور على منصة إكس: يمكننا التأكيد أن الأمر يعالج.

بدوره، أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان، أن الحادثة لم تشمل أياً من أفراده، قائلاً: نواصل تنسيقنا الوثيق مع شركائنا البريطانيين لضمان أمن جنودنا والسكان. وأفادت الشرطة بأنه تم إخلاء العديد من المنازل في قرية ويلفورد المجاورة، وأُجلي السكان إلى مركز ترفيهي قريب، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال ارتباط إيران بمخطط التفجير.

ونقلت التلغراف عن مصادر مطلعة على التحقيق، أن فرضية الارتباط بإيران تعد الأرجح حالياً، وأن المحققين يشتبهون في تورط مباشر لعناصر إيرانية، بدلاً من التحرك عبر وكلاء.

وفي مارس، منح رئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الإذن للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات دفاعية ضد مواقع صواريخ إيرانية انطلاقاً من قاعدتين بريطانيتين، من بينهما فيرفورد. ووفق وسائل إعلام بريطانية، فقد تم نشر أجهزة متخصصة في المنطقة، بما في ذلك فريق متخصص في التدخلات في المناطق الخطرة.

وتأتي هذه الحادثة وسط مخاوف متزايدة بشأن تحركات لدول أجنبية على الأراضي البريطانية، وفيما اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، إيران وروسيا بتجنيد أشخاص لتنفيذ عمليات في المملكة المتحدة.

ووفق بيانات نشرتها صحيفة ذي إندبندنت في منتصف سبتمبر، فقد استهدفت مواقع عسكرية بريطانية بمسيّرات أكثر من 300 مرة في الأشهر الـ 12 الماضية.