نتنياهو رافعاً جهاز «بيجر»: «حزب الله» يتذكر هذا اليوم جيداً

رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهاز «بيجر» قائلاً إن "حزب الله" يتذكر هذا اليوم جيداً، في إشارة إلى عملية تفجير أجهزة الاتصال التي استهدفت عناصر "حزب الله" في سبتمبر 2024.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ألحقت أضرارًا كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى تدمير منشآت وقدرات عسكرية خلال المواجهة مع إيران، ومعتبرًا أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية كان من القرارات التي اتخذها بسهولة.

وقال نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس إن شن هجوم على إيران "كان واحدا من أسهل القرارات التي اضطررت إلى اتخاذها".

وعندما توجه نتنياهو إلى المنصة لإلقاء كلمته، ارتفع خليط من الهتافات وصيحات الاستهجان، فيما غادر عدد كبير من الحاضرين القاعة بشكل جماعي وبدت غالبية المقاعد خالية بعد ذلك. وقال رئيس الجمعية العامة، خليل الرحمن، مرارا: "التزموا بالنظام في القاعة".