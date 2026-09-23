شركات الطيران الإيرانية تلغي رحلات تحت وطأة العقوبات الأميركية

أُجبرت شركات الطيران الإيرانية الأربعاء على إلغاء رحلات دولية تحت ضغط العقوبات الأميركية المشددة.

وأفادت وكالة للسفر في طهران وكالة فرانس برس بأن الرحلات إلى بغداد ومسقط وقطر وجورجيا وأذربيجان عُلقت، فيما ظلّت وجهات أخرى متاحة من بينها الصين.

وأظهر موقع "فلايت رادار 24" أن طائرة إيرباص تابعة لشركة ماهان الإيرانية هبطت الأربعاء قرابة الساعة 8,40 بتوقيت غرينيتش في الصين.

وقالت الصين الثلاثاء إنها تعارض العقوبات الأميركية، ووصفتها بأنها غير قانونية.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعلن الاثنين إجراءات لتشديد العقوبات على إيران، بعد أشهر على اندلاع الحرب.

ويخضع قطاع الطيران الإيراني لعقوبات منذ سنوات، وما زال من غير الواضح حجم التأثير الكامل للإجراءات الجديدة، ومدى التزام كل الدول بها.

وقال مسوؤل في وكالة سفريات في طهران "الوضع غير مستقر، ولم نعد نبيع تذاكر حاليا، خوفا من إلغائها".

ووفقا للموقع الإلكتروني لمطار طهران الدولي، بقيت الرحلات إلى تركيا وأرمينيا متاحة عبر شركات طيران إيرانية أصغر، بينها "فاريش".

وكان بيسنت توعد الاثنين بأن تتوقف شركات الطيران عن العمل تحت ضغط شركات الطيران الإيرانية ومعاقبة أي جهة تتعامل معها.

وقال محذرا الدول الأخرى "إن هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد تزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيُستبعد من نظام الدولار".



