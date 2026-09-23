بن غفير يعلن سعيه لتولي وزارة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء أنه سيسعى إلى تولي حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة، قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية.

وقال الوزير اليميني المتطرف خلال مؤتمر صحافي في القدس "سبب ترشحي هو أن الوقت حان لتغيير العقلية السائدة داخل الجيش الإسرائيلي".

وأضاف بن غفير، أحد أبرز أركان ائتلاف بنيامين نتانياهو، "حان الوقت لتغيير العقيدة الأمنية لدولة إسرائيل، بهدف واحد هو تحقيق نصر حاسم على كل الجبهات".

وكان بن غفير، المعروف بتصريحاته وتحركاته الاستفزازية، قدّم في مطلع سبتمبر مقترحا لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإرسالهم إلى الخارج.

وأثار إعلانه الترشح لمنصب وزير الدفاع موجة استنكار في صفوف المعارضة الإسرائيلية.

واتهم غادي آيزنكوت، المرشح لرئاسة الوزراء، منافسه الرئيسي نتانياهو عبر منصة إكس بأنه "فقد صوابه" لقبوله "المجرم بن غفير" ضمن ائتلافه.

وسبق أن وجّهت إلى بن غفير في شبابه اتهامات أكثر من 50 مرة بالتحريض على الكراهية أو العنف.