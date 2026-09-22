إلغاء رحلات إيرانية إلى بغداد ومسقط مع بدء سريان العقوبات الأمريكية

يبدأ عند منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء إلغاء رحلات إيرانية متجهة إلى العراق وسلطنة عُمان، مع دخول عقوبات أمريكية جديدة على شركات الطيران الإيرانية حيز التنفيذ، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط "لن يستقبلا" بعد الآن رحلات إيرانية اعتبارا من منتصف الليل.

ولم تعلن السلطات العراقية بعد موقفها الرسمي، لكن مصادر عدة، بينها مسؤول حكومي رفيع المستوى، أفادت وكالة فرانس برس بأن بغداد ستلتزم بالقيود الأمريكية.

ووضعت الحكومة الأمريكية في مطلع الشهر كامل قطاع الطيران الإيراني في قائمتها السوداء، وهددت بفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت الاثنين إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل الأربعاء تحت وطأة العقوبات.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" إن "كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 سبتمبر"، مضيفا "إن هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد تزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيُستبعد من نظام الدولار".

ومنذ الاثنين، حظرت جورجيا كل رحلات الطيران الإيرانية من وإلى أراضيها، بينما أعلنت "ماهان" تعليق رحلاتها إلى تركيا بناء على طلب أنقرة.

ويتوقع أن تزيد القيود الجديدة من فرص الإيرانيين للسفر إلى الخارج أو العودة إلى بلادهم.

وأغلقت إيران مجالها الجوي بالكامل بعيد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في أواخر فبراير. ومع تراجع الأعمال الحربية، عادت حركة الطيران جزئيا، لكن الشركات الإيرانية هي وحدها من تؤمن الرحلات الدولية.