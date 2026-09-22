المغاربة إلى صناديق الاقتراع غداً لاختيار 395 نائباً

يدخل المغرب، غداً، محطة انتخابية جديدة، مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب، في استحقاق يتنافس فيه أكثر من 7 آلاف مرشح على 395 مقعداً، وسط مشاركة واسعة للأحزاب والهيئات السياسية.

ويتنافس في الانتخابات 7288 مرشحاً ضمن 1850 لائحة انتخابية، بحسب بيانات وزارة الداخلية، في سباق سيحدد تركيبة مجلس النواب الجديد، ويفتح الطريق أمام مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلاً عن وزارة الداخلية، بلغ عدد اللوائح المقدمة في الدوائر المحلية 1615 لائحة تضم 5505 مرشحين.

فيما تتنافس 235 لائحة تضم 1783 مرشحة في الدوائر الجهوية المخصصة مقاعدها حصرياً للنساء.ويتألف مجلس النواب المغربي من 395 مقعداً، ينتخب 305 منها في الدوائر الانتخابية المحلية، بينما تخصص 90 مقعداً للدوائر الجهوية الـ12.

ويجري الانتخاب بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللوائح، وفق نظام التمثيل النسبي وقاعدة أكبر بقية، من دون مزج الأصوات أو التصويت التفضيلي.

وأفادت وزارة الداخلية بأن عدد الترشيحات النسائية بلغ 2658، أي نحو 36.5% من مجموع الترشيحات، بينها 875 ترشيحاً في الدوائر المحلية. كما يخوض الانتخابات 227 من أعضاء البرلمان الحاليين.